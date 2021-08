Der 1. FC Köln ist in der vergangenen Saison dem Abstieg nur knapp entgangen. Grund dafür war auch ein Trainerwechsel im Saisonendspurt. Trotzdem musste Sportchef Horst Heldt im Sommer gehen. In dieser Spielzeit will man in Köln möglichst wenig mit dem Abstieg zu tun haben. Die Hoffnungen liegen dabei vor allem auf dem neuen Trainer Steffen Baumgart.

So lief die vergangene Saison

Die vergangene Saison würden viele Kölner wohl gerne aus dem Gedächtnis streichen. Gleich zwei Mal stand der FC mit dem Rücken zur Wand. Erst am 34. Spieltag retteten sich die Kölner durch einen 1:0-Sieg gegen den FC Schalke in die Relegation. Nachdem das Relegations-Hinspiel gegen Holstein Kiel 1:0 verloren ging, mussten die Kölner im Rückspiel in Kiel liefern - und taten das beim 5:1-Sieg auch.

Nervenschwäche konnte man den Kölnern in der vergangenen Spielzeit also nicht vorwerfen, dafür einiges anderes. In vielen Phasen der Saison enttäuschte der FC vor allem spielerisch - etwa beim 0:5 in Freiburg. Nur drei Siege brachten die Kölner in der Hinrunde zustande und hatten es nur den noch schwächeren Konkurrenten Mainz 05 und Schalke 04 zu verdanken, dass man nicht auf einem Abstiegsplatz rutschte.