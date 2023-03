Baumgart-Verlängerung beim 1. FC Köln nur Formsache

" Mein Vertrag läuft noch eineinhalb Jahre. Bei den Verhandlungen habe ich ein ganz klares Gespräch mit Christian Keller (Geschäftsführer des 1. FC Köln, d.Red.) geführt. Wir haben gesagt: Was ich jetzt bis 2024 im Vertrag stehen habe, machen wir so noch ein Jahr weiter, wenn der Verein will ", sagte der FC-Coach am Samstagabend im ZDF.

Zuletzt hatten beide Seiten wiederholt betont, dass sie an einer Fortsetzung der Zusammenarbeit sehr interessiert seien. Der Kölner Fußballlehrer gilt bei den Anhängern der Rheinländern mittlerweile als Ikone und genießt sehr große Popularität. Baumgart selbst ist zufrieden über die " getroffenen Absprachen ".