Baumgart war zur Saison 2021/22 als Nachfolger von Friedhelm Funkel vom SC Paderborn nach Köln gewechselt und hatte einen bis zum 30. Juni 2023 laufenden Vertrag unterschrieben. Seine erste Saison war für die Kölner die beste seit Einführung der Drei-Punkte-Regel und endete mit dem Europapokal-Einzug. Gleichwohl wurde die Zusammenarbeit nur um eine weitere Spielzeit bis 2024 verlängert.

Obwohl Baumgart in der Domstadt äußerst populär ist, denkt der 51-Jährige nach eigener Aussage immer noch kurzfristig: " Jetzt habe ich bald wieder Karneval erreicht und hoffe, dass ich auf dem Wagen sitze als Cheftrainer. " Baumgart wolle in Köln " Spuren hinterlassen - man soll sich positiv an mich erinnern ".