Positiver Test: Köln gegen Freiburg ohne Baumgart

Wie der FC am Mittwoch mitteilte, sei Baumgart am Morgen positiv getestet worden und habe sich unverzüglich in Quarantäne begeben. "Ich habe mich nicht so gut gefühlt und zu Hause direkt einen Schnelltest gemacht. Der ist positiv ausgefallen" , sagte der 50-Jährige, der "vollständigen Impfschutz und bisher ansonsten keine Symptome" hat.

Co-Trainer Andre Pawlak ersetzt Baumgart