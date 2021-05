Köln soll wieder Spaß machen

Der Fußball, den er beim SC Paderborn spielen lässt, begeistert. Als die Westfalen als größtmöglicher Außenseiter in der Bundesliga waren, zog er diesen Stil durch und verschaffte sich damit großen Respekt. Dass es am Ende nicht zum Klassenerhalt reichte, lag eher nicht an den Ideen des Trainers Baumgart.

Jan Thielmann gehört zu den jungen Spielern, die Baumgart weiterentwickeln soll.

Ob Köln in dieser Saison den Klassenerhalt schafft, das wird auch die Zukunft von Baumgart beeinflussen - doch abhängig ist sie nicht von der Ligazugehörigkeit. Baumgart übernimmt auf jeden Fall, egal, ob der FC in der nächsten Saison in der ersten oder zweiten Liga antreten wird. Nicht egal ist: Baumgart, der auch als guter Talente-Weiterentwickler gilt, bringt mit seinem persönlichen und sportlichen Stil ganz neue Facetten ein.

Macht es Baumgart besser als Beierlorzer?

Der 49-Jährige lässt seine Mannschaften rigoros pressen, offensiv spielen und das mit hohem Laufaufwand. Der Baumgart-Stil ist vergleichbar mit dem Fußball, für den seit einigen Jahren RB Leipzig steht - vielleicht ist Baumgarts Variante sogar noch etwas kompromissloser und forscher. Eine Art des Fußballs, die man mit Köln in den vergangenen Jahren eher nicht in Verbindung gebracht hat.

Achim Beierlorzer, der einst selbst in Leipzig tätig war und auch auf eine offensive Ausrichtung setzt, ist an diesem Widerspruch gescheitert. "Ich habe Köln schon so analyisert, dass das nicht 100-prozentig für mich passt. Aber es war für mich die Chance, in der Bundesliga zu trainieren" , sagte Beierlorzer, der in der Saison 2019/20 nach nur 13 Ligaspielen wieder gehen musste, zuletzt im "Kicker meets DAZN"-Podcast.

Baumgarts Charakter ist etwas Neues beim FC

Auch Baumgart passt nicht zu 100 Prozent zu dem, wie sich der FC in den vergangenen Jahren sportlich und in der Außenwirkung gegeben hat. Doch auch deswegen könnte sich Sport-Geschäftsführer Horst Heldt für ihn entschieden haben - um auch auf persönlicher Ebene für eine Veränderung zu sorgen. Baumgart ist geradeaus, kritisch, ein " emotionaler Leader " (Heldt). Ein unbequemerer Typ als seine Vorgänger.

Köln hat aber nun jemanden gebraucht, der seinen eigenen Weg geht und den Verein auf einen neuen führt. Heldt hat sich für den Baumgart-Weg entschieden und damit auf jeden Fall schon einmal erreicht, dass der FC unter ihm ein neues Gesicht zeigen wird und sowohl auf dem Platz als auch daneben zumindest an Unterhaltungswert deutlich zulegen wird.

Video starten, abbrechen mit Escape Baumgarts Wutrede: "Sich das nicht anzugucken, finde ich viel frecher". Sportschau. . 05:32 Min. . Verfügbar bis 02.02.2022. Das Erste.

Stand: 11.05.2021, 17:18