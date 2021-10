Kölns Skhiri verletzt sich auf Länderspielreise

Der Tunesier verletzte sich beim torlosen Remis seiner Nationalmannschaft in Mauretanien am Schienbein. Nach einem Zweikampf musste Mittelfeldmotor in der 72. Minute das Feld verlassen, eine genau Diagnose der Verletzung steht noch aus.

Am vergangenen Donnerstag hatte Skhiri, der in letzten beiden Ligaspielen drei Tore für den FC erzielte, beim ersten Aufeinandertreffen mit Mauretanien (3:0) sehenswert aus 30 Metern für Tunesien getroffen.

Ebenfalls fraglich ist der Einsatz von Kapitän Jonas Hector. Der Ex-Nationalspieler leidet an einem Infekt und konnte am Montag nicht mittrainieren. Ob er rechtzeitig bis zum Freitag fit wird, bleibt abzuwarten.

sid | Stand: 11.10.2021, 16:34