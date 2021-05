Im Anschluss wachte Köln dann wenigstens etwas auf, kam besser ins Spiel. Wenn es gefährlich wurde, dann jedoch weiter vor dem eigenen Tor, selbst konnte der FC offensiv keine Chancen bis zur Halbzeit kreieren.

Köln kommt mit viel Schwung aus der Kabine

Direkt nach der Pause änderte sich das jedoch. Köln startete prompt offensiv und zeigte in der 49. Minute einen starken Angriff über Florian Kainz und den gerade erst eingewechselten Ismail Jakobs, der von der linken Seite flach in die Mitte flankte - wo Sebastian Andersson technisch hochwertig die Vorlage zum 1:2 verwertete.

In der 58. Minute hatte Jakobs die nächste entscheidende Aktion. Mit Tempo zog er in den Strafraum, kreuzte den Laufweg von Freiburgs Lukas Kübler und kam zu Fall - Elfmeter. Doch dann hatte Köln großes Pech: Ondrej Duda trat an und rutschte aus, sodass er selbst den Strafstoß beim Schuss über das Tor lenkte.

FC verpasst große Chance und hat dann Pech

Im Anschluss fehlte bei den Kölnern die Durchschlagskraft. Sie rannten zwar an, konnten sich jedoch keine großen Torgelegenheiten mehr herausspielen. Erst kurz vor Schluss erzielte Jonas Hector sogar den Ausgleich, der jedoch aufgrund eines vermeintlichen Handspiels nicht anerkannt wurde - obwohl die TV-Bilder zeigen, dass Hector den Ball mit der Schulter spielte.

In der Nachspielzeit beendete dann Vincenzo Grifo die letzten Hoffnungen auf einen Punktgewinn mit seinem Treffer zum 3:1, Jonathan Schmid erzielte dann auch noch das 4:1. Köln bleibt daher Vorletzter und muss um den Klassenerhalt bangen.