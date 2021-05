Relegation: Alkoholverbot am Kölner Stadion

Die Stadt Köln hat Maßnahmen für das Bundesliga-Relegationsspiel des 1. FC Köln gegen Holstein Kiel ergriffen: Am Stadion gilt ein Alkoholverbot, auch Glasflaschen dürfen nicht mitgebracht werden. Pyrotechnik ist ebenfalls untersagt. Das Ganze gilt ab 14.30 Uhr bis zwei Stunden nach Spielende. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit.

Polizei mit starken Kräften anwesend

Bereits am Dienstag appellierte der Kölner Einsatzleiter Sven Rothe an die Fans, bei dem Spiel angesichts der Corona-Pandemie trotz aller Begeisterung die Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten. "Szenen wie letztes Wochenende sollen sich nicht wiederholen. Wir werden von Anfang an mit starken Kräften präsent sein, und gegen Straftäter wird die Polizei konsequent vorgehen", sagte Rothe. "Wer den greifbaren Klassenerhalt dazu missbraucht, gefährliche Pyrotechnik abzubrennen oder Einsatzkräfte anzugreifen, wird von uns aus dem Verkehr gezogen werden."

Die Polizei wird mit drei Hundertschaften am Stadion im Einsatz sein. Die sollen Ausschreitungen wie beim Spiel vergangenen Samstag verhindern. Anstoß im Relegationsspiel des 1. FC Köln gegen Holstein Kiel ist um 18 Uhr 30.