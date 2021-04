Dank Hector: Köln feiert Überraschungscoup gegen Leipzig

Im Strafraum der Gäste gab es bis zur Halbzeit nur noch eine kniffelige Situation: Nachdem Lukas Klostermann der Ball von der eigenen Wade an die Hand sprang, reklamierte Köln Elfmeter. Der Schiedsrichter ließ aber weiterlaufen, so dass es mit einem 0:0 in die Pause ging.

Blitzstart der Kölner

In der Kabine fand FC-Coach Friedhelm Funkel offenbar die richtigen Worte, denn sein Team kam deutlich entschlossener zurück. Und tatsächlich stellten die Geißböcke nach 46 Minuten den Spielverlauf auf den Kopf. Ausgerechnet Hector, der zuletzt so oft an Latte und Pfosten verzweifelt war, traf zum 1:0 für den FC. Nach einer schönen Flanke von Jannes Horn stand der Kapitän völlig frei und erzielte sein zweites Saisontor.

Der FC agierte nun viel mutiger als im ersten Durchgang, zeigte schon in der gegnerischen Hälfte mehr Präsenz in den Zweikämpfen. Doch wie so oft, schafften es die Kölner auch diesmal nicht ihr Tor dicht zu halten. Nach Gulacsis Abschlag hatte Sebastiaan Bornauw gegen Sörloth das Nachsehen. Über Marcel Halstenberg landete der Ball bei Amadou Haidara, der Horn letztlich keine Chance ließ. Es war bereits das 54. Gegentor der Rheinländer in dieser Saison.

Doppelpack Hector

Doch der Funkel-Elf gelang die postwendende Antwort - und das durchaus sehenswert. Per Hacke spielte Ondrej Duda den Ball auf Hector, der recht unbedrängt ins kurze Eck abschließen konnte. Erster Bundesliga-Doppelpack des Kölner Kapitäns.

Der FC hatte sich in die Partie reingekämpft und zeigte sich diesmal ungewohnt effektiv vor dem gegnerischen Tor. Leipzig drängte zwar auf den Ausgleich, anders als noch in Durchgang eins, blieben große Torchancen aber jetzt Seltenheit. Nach 73 Minuten wurde es nochmal brenzlig vor Horn: Nach Foul von Kingsley Ehizibue an Angelino gab es Freistoß von der Strafraumgrenze. Der Gefoulte trat an, doch Horn parierte einmal mehr stark.

Mit Kampf und Willen schaffte es der FC tatsächlich, den knappen Vorsprung über die Zeit zu retten - auch weil der eingewechselte Justin Kluivert noch zwei Hochprozentige Chancen ausließ. Es war der erste Erfolg der Kölner seit neun Spielen und überhaupt erst der zweite Dreier im heimischen Stadion. An der Tatsache, dass die Geißböcke trotz des Sieges auf Rang 17 bleiben, kann man sehen wie überlebenswichtig diese Punkte waren. Nun muss die Elf von Trainer Funkel am Freitag in Augsburg nachlegen.