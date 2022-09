" Ein riesiges Kompliment an Marvin. Er hat uns nicht nur im Spiel gehalten, sondern da war schon die eine oder andere bessere Parade dabei. Das muss man erst mal so machen ", sagte sein Trainer Steffen Baumgart nach der Partie am vergangenen Wochenende. Abwehrspieler Luca Kilian sprach ebenfalls ein " Extra-Lob " aus. Vor allem dafür, " wie er in der ersten Halbzeit zwei Eins-gegen-Eins-Situationen hält. Unfassbar, das war schon sehr geil ."