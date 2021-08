Vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga hat der 1. FC Köln nochmals mit Nachdruck auf die Wichtigkeit der Impfungen gegen das Coronavirus hingewiesen. "Das Impfen ist für uns der Schlüssel in eine neue Normalität mit Corona, die uns allen wieder mehr Freiheiten ermöglicht" , sagte Präsident Werner Wolf am Freitag: "Voraussetzung dafür und für ein volles Stadion ist eine signifikante Impfquote. Das ist unser Ziel."

Am Sonntag ab 14.00 Uhr werden auf den Vorwiesen im Norden des Stadions Impfstationen aufgebaut. Dort werden Impfungen mit den Impfstoffen Johnson und Johnson (ab 18 Jahren) und Biontech (ab 16 Jahren) angeboten. Um 17.30 Uhr wird das erste Kölner Saisonspiel gegen Hertha BSC angepfiffen.