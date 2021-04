Dass dies gelungen ist, hat mit einer Wende zu tun, die Friedhelm Funkel in Köln bewirkt hat. Nach dem Trainerwechsel ist mit dem 67-Jährigen das Glück zurückgekehrt. Unter Markus Gisdol hieß es in den letzten Wochen "gut gespielt, nichts geholt" , was sich im ersten Funkel-Spiel in Leverkusen (0:3) fortsetzte - jetzt ist Köln aber wieder auf dem richtigen Weg.

"Köln lebt!"

" Er hat uns neue Motivation gegeben und mit uns allen einzeln gesprochen. Er hat uns heiß gemacht und diesmal hatten wir vielleicht das Quäntchen Glück, welches wir sonst nicht haben ", sagte Marius Wolf nach dem zweiten Erfolg in Folge.

Funkel, der während der Spieler extrem aktiv an der Seitenlinie agiert, brachte die neue Situation nach dem 3:2 in Augsburg auf dem Punkt: " Köln lebt ", sagte er, blickte aber schon wieder auf die nächsten Partien, die allesamt Endspiele sind voraus. " Wir haben 29 Punkte, die reichen nicht, um in der Bundesliga zu bleiben. Wir müssen weiter dranbleiben. "

Machbares Restprogramm

Ebenfalls Hoffnung macht der Blick auf Kölns restliche Gegner. Am 9. Mai ist der SC Freiburg zu Gast, im Anschluss gibt es in Berlin das vielleicht vorentscheidende Aufeinandertreffen mit Hertha BSC (15. Mai). Am letzten Spieltag (22. Mai) sind dann die drei Punkte gegen den bereits abgestiegenen FC Schalke 04 Pflicht.

Stand: 24.04.2021, 10:34