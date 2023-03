Dank für "enorme Entwicklung" unter Sascha Glass

Bender-Rummler wurde in der Mitteilung des Vereins zitiert: "Wir wollten den Klassenerhalt auch diese Saison wieder gemeinsam mit Sascha erreichen. In den letzten drei Jahren haben wir mit ihm eine enorme Entwicklung gemacht und sind in der vergangenen Saison erstmalig in der Bundesliga geblieben." Allerdings sei "nach der anhaltenden Negativserie" von zehn Punktspielen ohne Sieg eine Veränderung "unumgänglich" gewesen, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

FC-Geschäftsführer Christian Keller erklärte zur Interimslösung mit Bender-Rummler: "Nicht zuletzt aufgrund ihrer langjährigen Erfahrung als Spielerin weiß sie genau, welche Ansprache das Team jetzt braucht." Er betonte mit Blick auf Glass, der die Kölnerinnen 2020 übernommen hatte, es gelte "großer Dank für seinen wichtigen Beitrag zur Entwicklung unserer 1. Frauenmannschaft".

Torlos-Serie: FC seit neun Partien ohne Treffer

Am Dienstag hatte der 1. FC Köln gegen das Tabellenschlusslicht Turbine Potsdam nur ein 0:0-Remis geholt. Der FC steckt zudem in einer Torlos-Krise: Köln ist wettbewerbsübergreifend seit neun Spielen ohne eigenen Treffer.