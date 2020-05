Köln rettet im Endspurt Punkt gegen Fortuna

Drei bittere Minuten für den FC

Die ersten Minuten des zweiten Durchgangs verliefen ähnlich ereignislos wie der Auftakt der Partie, ehe die Kölner nach rund einer Stunde drei ganz bittere Minuten erlebten: Erst traf Mark Uth aus kurzer Distanz zweimal Aluminium, ehe er elfmeterreif gelegt wurde (58. Minute). Den fälligen Strafstoß wollte er dann selbst zum Ausgleich verwandeln, scheiterte aber an Florian Kastenmeier (59.).

Damit noch nicht genug: FC-Trainer Markus Gisdol reagierte mit drei Auswechslungen, und die Kölner waren noch nicht ganz sortiert, als Erik Thommy eine Kombination über Kevin Stöger und Steven Skrzybski mit dem zweiten Düsseldorfer Treffer abschloss (61.).

Drexler mit zwei Torvorlagen

Die Kölner erhöhten die Schlagzahl, ohne dass ein Anschlusstreffer bis zur 88. Minute wirklich in der Luft gelegen hätte. Der eingewechselte Anthony Modeste lag bei einem Seitfall- und Rückfallzieher zwar gleich zweimal quer in selbiger, brachte den Ball jedoch nicht im Tor unter. Kurz vor Ende versuchte es Modeste nach einer Flanke von Dominick Drexler dann per Kopf - 1:2.

Drexler war es auch, der in der Nachspielzeit den 14. Kopfballtreffer der Kölner in der Liga auflegte - dieses Mal für Cordoba. So gaben die Fortunen den Sieg in der Schlussphase noch aus der Hand und rückten nicht bis auf einen Zähler an einen Nichtabstiegsplatz heran. Die Kölner bewegen sich weiter im Mittelfeld der Liga, wo Optimisten angesichts von 34 Punkten auch durchaus mal einen Blick auf das internationale Geschäft riskieren können.

Stand: 24.05.2020, 18:33