Erste Halbzeit ohne Highlights

Der FC Bayern München war erwartungsgemäß die spielbestimmende Mannschaft. In der ersten Halbzeit hatte der Rekordmeister 60 Prozent Ballbesitz, gewann 60 Prozent der Zweikämpfe und gab mehr als doppelt so viele Schüsse ab. Trotzdem schafften es die Münchner kaum, sich wirklich gefährliche Torchancen herauszuspielen. Aber auch die Kölner strahlten keine echte Torgefahr aus.

Die beste und einzige Kölner Torchance vor der Pause provozierten Mark Uth und Jan Thielmann. Beide attakierten gemeinsam Torhüter Manuel Neuer, der keine Anspielstation fand und stattdessen Thielmann am Fünfmeter-Raum anschoss. Von dort kullerte der Ball allerdings am Bayern-Tor vorbei (18.).

Turbulente zweite Halbzeit

Nach der Pause kam bei Bayern München Jamal Musiala für Leroy Sane ins Spiel. Der 18-Jährige sorgte direkt für mehr Tempo im Spiel der Gastgeber. In der 50. Minute legte er nach einer schönen Einzelaktion Lewandowski den Ball auf, der aus kurzer Distanz sicher zum 1:0 einschob. Nach einer Hereingabe von Müller erhöhte Serge Gnabry auf 2:0 (59.).

Die Kölner ließen sich von den beiden Treffern nicht aus der Ruhe brigen. Sie spielten weiter mutig nach vorne und kamen keine zwei Minuten später zum Anschlusstreffer. Hector brachte den Ball per Flanke in den Strafraum der Bayern. Dort stand Modeste komplett frei und köpfte mühelos zum 1:2 ein (60.).

Nur zwei Minuten später war es erneut eine Hereingabe, die zum 2:2 führte. Dieses Mal brachte Ehizibue den Ball von der rechten Seite flach in den Fünfmeterraum. Dort verwandelte Uth per Grätsche gekonnt (62.). " Es geht darum, dass du nicht aufhörst. Du musst immer weiterspielen ", so Trainer Baumgart nach dem Spiel. " Wir machen einfach weiter, wir glauben an den Fußball, den wir spielen ", so Spieler Mark Uth.