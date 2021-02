"Er hat als gebürtiger Kölner das richtige Gefühl für die Stadt und die Menschen" - so kommentierte Werner Wolf am Montag (01.02.2021) die Installation von Fritz Esser als neuem Medienchef des 1. FC Köln ab dem 1. Mai 2021. Was der Präsident des 1. FC Köln zu diesem Zeitpunkt wohl nicht ahnte: Mit dieser Personalie handelte sich der Fußball-Bundesligist zunächst viel Kritik in den sozialen Medien ein, der sich mittlerweile zu einem ernsthaften Mitgliederprotest ausgeweitet hat.

Und wie reagiert der Verein? Nach WDR-Informationen revidiert er seine Entscheidung und stellt den Mann doch nicht ein.

Negative Äußerungen über FC-Fans, Lob für AfD-Positionen

Hintergrund: Der 39-jährige Esser, Schwiegersohn des verstorbenen Ex-Nationalspielers Hannes Löhr, äußerte sich in der Vergangenheit mehrfach negativ über FC-Fans, benannte sie in einem Tweet im Zusammenhang mit einer Protestaktion gegen RB Leipzig öffentlich bereits als "Schwachmaten". Zudem vertrat er öffentlich AfD-nahe Positionen. So lobte er unter anderem 2017 per Twitter den AfD-Abgeordneten Bernd Baumann, als dieser mit einem Göring-Vergleich im Bundestag für Empörung sorgte.

Dem WDR gegenüber versicherte die FC-Geschäftsführung nun, von Essers Tweets, von denen man sich ausdrücklich distanziert, nichts gewusst zu haben.

"Liga egal, Werte nicht"

Esser, der zuletzt für die DB-Tochter Schenker Logistics den Newsroom leitete, arbeitete zuvor neun Jahre für die Bild-Zeitung. Dort vertrat er immer wieder Positionen, die viele der protestierenden FC-Fans nicht für vereinbar mit den Werten des Klubs halten.

"Die Liga ist uns egal, die Einstellung nicht" , postete "heute Show"-Comedian Fabian Köster. Neben zahllosen Fans und Mitgliedervertretern schlossen sich dieser Meinung auch bereits einige weitere prominente FC-Fans an. So distanzierte sich Lukas Podolski ebenso von dieser Personalentscheidung wie Comedian Carolin Kebekus, die kölsche Musikband Kasalla oder der SPD-Vorsitzende Norbert Walter-Borjans, der ankündigte, beim FC nachzuhören. "Was ich lese, erschüttert mich" , schrieb er.

Petition mit zahlreichen Unterschriften, Mitgliederrat "entsetzt"

Der Mitgliederrat, einziges Kontrollgremium des Klubs, musste in die Entscheidung nicht mit einbezogen werden. Dort reagierte man aber "entsetzt" und "fassungslos" auf die Entscheidung, wie der WDR erfuhr. Für den Mitgliederrat sei die Personalie nicht mit der sogenannten Charta des Vereins vereinbar, hieß es. Deshalb werde man das Gespräch mit dem Vorstand suchen. Eine Online-Petition hat bereits zahlreiche Unterschriften erhalten. Unter den Mitarbeitenden herrschte weitgehend Unverständnis.

Nun die Kehrtwende. Der neue Mann kommt doch nicht. Der FC will sich noch im Laufe des Tages zur Sache äußern.

red | Stand: 03.02.2021, 14:24