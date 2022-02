Joker Modeste schießt FC gegen Frankfurt zum Sieg

Kölner Eilantrag für mehr Zuschauer vom NRW-Verfassungsgerichtshof abgelehnt

Der 1. FC Köln ist am Freitag mit seinem Eilantrag, mehr Fans ins Stadion lassen zu dürfen, gescheitert. Erst beim Oberverwaltungsgericht in Münster und am Abend auch vor dem NRW-Verfassungsgerichtshof. | mehr