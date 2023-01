Steffen Baumgart hatte sich an seinem 51. Geburtstag eine Überraschung für seine Spieler überlegt. Der Trainer des 1. FC Köln ließ seine Mannschaft am Donnerstag (05.01.2023) an einem Trainingsgerät üben, das eigentlich schon lange aus der Mode gekommen war - das nun aber dafür sorgen soll, dass das Team wieder in die Erfolgsspur zurückkehrt.

Mit Kopfballpendel zurück zur Kopfballstärke