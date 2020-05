Drei positive Coronatests beim 1. FC Köln

Beim Fußball-Bundesligisten 1. FC Köln sind am Donnerstag drei Personen positiv auf das Coronavirus getestet worden. Dies teilte der Klub am Freitagabend (01.05.2020) mit. Die drei Personen, deren Namen aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Betroffenen nicht genannt wurden, seien symptomfrei und müssten sich nun in eine 14-tägige häusliche Quarantäne begeben, hieß es. Der "Express" und die "Bild" berichteten von zwei Profis und einem Mitglied des Betreuerstabs.

Aufgrund der praktizierten Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen könne das Training in Kleingruppen aber wie geplant fortgesetzt werden. Voraussetzung dafür sei, dass der entsprechende Personenkreis weiter so getestet wird, wie es im medizinischen Konzept der Deutschen Fußball-Liga (DFL) vorgesehen ist.