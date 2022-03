Die Gastgeber machten angetrieben von 50.000 Zuschauern im ausverkauften Stadion insgesamt den frischeren und aggressiveren Eindruck. Köln war spielbestimmend, hatte mehr Ballbesitz und kombinierte sich auch immer wieder durch die Dortmunder Defensive. Abgesehen von seiner Chance in der 25. Minute konnten die BVB-Spieler ihren Top-Stürmer Haaland in der ersten Halbzeit nicht in Szene setzen.

Haaland verpasst die erneute BVB-Führung

Nach zehn Minuten in der zweiten Halbzeit wurde der Norweger dann aber zum zweiten Mal mustergültig freigespielt. Nach tollem Pass von Giovanni Reyna tauchte Haaland frei vor Marvin Schwäbe auf, scheiterte aber am Kölner Torhüter. Zwei Top-Chancen, kein Tor - so fahrlässig geht der 21-Jährige eigentlich nie mit seinen Möglichkeiten um.