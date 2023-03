Artzinger-Bolten starb am vergangenen Samstag (04.03.2023), wie der Verein am Montag nach Kontakt mit dem engsten Familienkreis mitteilte. Der Rechtsanwalt war von 1987 bis 1991 Präsident des FC. In dieser Zeit feierten die Kölner zwei Vizemeisterschaften und erreichten 1990 das Halbfinale des UEFA-Pokals sowie das DFB-Pokalfinale 1991.

Spektakuläre Transfers von Littbarski und Häßler

Als fünfter Präsident des 1. FC Köln trat Artzinger-Bolten 1987 die Nachfolge von Peter Weiand an. In seine Zeit fielen unter anderem die spektakuläre Rückhol-Aktion von Pierre Littbarski vom Racing Club Paris im Jahr 1987 sowie der Verkauf von Publikumsliebling Thomas Häßler an Juventus Turin für die damalige Rekordsumme von angeblich 18 Millionen Mark. Artzinger-Bolten bestand jedoch darauf, nur 14,5 Millionen Mark von Juventus bekommen zu haben.