Die Stuttgarter Polizei erklärte auf WDR-Nachfrage am Mittwochabend (22.02.2023), es sei beim Auswärtsspiel des FC in Stuttgart Anzeige gestellt worden nach einer Situation, in der im FC-Gästeblock "ein Mann eine Frau geschlagen" haben soll. Zuvor habe es Streitigkeiten um ein Banner gegeben. Zunächst hatte der "Geissblog" darüber berichtet.

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Als Tatzeit sei 15.40 Uhr festgestellt worden, also zehn Minuten nach dem Anpfiff der Bundesliga-Partie. Der Mann sei anhand von Beweismitteln identifiziert worden. Die Staatsanwaltschaft werde nun eingeschaltet.