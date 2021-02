Das gab der Verein am Montag bekannt. Weil das Transferfenster in Frankreich noch bis 23.59 Uhr geöffnet ist, war der Wechsel noch möglich.

"Ich freue mich auf die Zeit in meiner Heimat und die Chance bei Saint Étienne, möglichst viel Spielzeit zu bekommen. Meinen Mannschaftskollegen beim FC wünsche ich für die restliche Rückrunde ganz viel Erfolg und drücke dann aus Frankreich die Daumen, damit wir unser Ziel erreichen und in der Liga bleiben" , sagte Modeste laut einer Mitteilung auf der Kölner Vereinshomepage.

Abstiegskampf auch in Saint-Étienne

In Saint-Étienne soll der Franzose Modeste helfen, den Abstieg in die zweite Liga zu verhindern. In der Ligue 1 steht die AS aktuell auf dem 16. Tabellenplatz, vier Punkte vor Relegationsplatz 18. Auch Modestes Vater Guy spielte von 1972 bis 1979 für die Franzosen.