Vor einigen Wochen trugen die Fans des 1. FC Köln ihren Helden Anthony Modeste noch auf Händen über den Rasen des heimischen Stadions. Seine 20 Saisontore sorgten dafür, dass der FC die Qualifikation für den Europokal schaffte. Dank des siebten Platzes spielt Köln in der kommenden Spielzeit in der Conference League.

Ähnlich war es schon 2017, als Modeste den FC mit 25 Treffern in die Europa League schoss. Es folgte damals sein Abgang und Kölns Absturz - und vieles erinnert nun an diese Zeit.

Wechsel wegen fehlender Sicherheit?

Denn der 34-Jährige geht sehr offen damit um, dass er den Klub zum zweiten Mal verlassen könnte. " Ich habe den FC mit meinen Toren in die Conference League geschossen. Wenn man 20 Tore macht, wäre es schlecht, wenn mein Berater nicht aktiv auf dem Markt wäre ", sagte Modeste im Trainingslager in Donaueschingen.

Sein Problem: Der Verein hatte angekündigt, ihm vorerst kein Angebot für eine Verländerung seines 2023 auslaufenden Vertrages machen zu können, erst im Herbst sei dies machbar. Doch Modeste will schon jetzt Sicherheit. " Was ist, wenn ichn mit einem auslaufenden Vertrag in die Saison gehe und dann keine Verlängerung kriege? Ich bin 34 Jahre alt. Wenn ich die Möglichkeit bekomme, nochmal irgendwo einen Vertrag für zwei, drei Jahre zu bekommen, muss ich mit dem Verein reden ", sagte Modeste.

Modeste und Köln wurden ohneeinander unglücklich

Schon 2017 verließ der Franzose den Klub, damals waren es auch vor allem finanzielle Aspekte, die zur Entscheidung führten. Modeste wechselte nach China zu Tianjin Tianhai, wurde dort aber nicht glücklich und kehrte eineinhalb Jahre später nach Köln zurück. Doch da passierte in der Zwischenzeit einiges, was nun unbedingt verhindert werden muss.

In der Folgesaison erlebte der FC zwar Höhepunkte in Europa, im nationalen Wettbewerb aber den absoluten Tiefpunkt. Köln wurde Letzter in der Bundesliga und stieg in die 2. Liga ab. Ohne Modeste ging nichts mehr, und so musste auch Peter Stöger, der zuvor neben dem Goalgetter der Liebling der Fans war, das sinkende Schiff verlassen.

Baumgart muss es besser als Stöger machen