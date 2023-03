Der 1. FC Köln dürfte vor dieser Saison gewarnt gewesen sein. Klar, die Freude war riesig nach dem Erreichen der Conference League als Siebter in der vergangenen Bundesliga-Saison. Aber die Erinnerungen an die Spielzeit 2017/18 waren eben noch recht präsent. Damals ging Köln in der Europa League an den Start, feierte berauschende Abende - darunter litt jedoch die Leistung im Tagesgeschäft. Die Domstädter stiegen schließlich ab.

Modeste hinterlässt ein riesiges Loch

An dieses Szenario wurde im Sommer 2022 von mehreren Seiten erinnert und vielseits gewarnt, dass es auch jetzt wieder im Bereich des Möglichen sein könnte. Denn wie fünf Jahre zuvor musste Köln dem Erfolg insofern Tribut zollen, als dass Leistungsträger den Verein im Anschluss verließen, um nach noch Größerem zu streben. Diesmal waren es mit Salih Özcan und Anthony Modeste (beide zu Borussia Dortmund) zwar "nur" zwei Stars, aber eben ungemein entscheidende.