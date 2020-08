Fußball-Bundesligist 1. FC Köln und Innenverteidiger Toni Leistner gehen nach nur einem halben Jahr Zusammenarbeit nun wieder getrennte Wege. Das bestätigte der Fußball-Bundesligist am Sonntag (02.08.2020). Horst Heldt begründete diesen Schritt mit einem "Überangebot an Innenverteidigern" im Kader.

"Wir wollen mit maximal vier Innenverteidigern arbeiten und nicht mit fünf, sechs oder sieben. Wir konnten keine verbindliche Zusage machen und haben Toni daher mitgeteilt, dass es sinnvoll ist, jetzt andere Optionen zu prüfen" , sagte der FC-Sportchef der "Bild". Leistner selbst verabschiedete sich am Sonntag (02.08.2020) auf seiner Facebook-Seite augenscheinlich von den FC-Fans.

Nach Informationen des Onlineportals "Geissblog" spielten bei der Entscheidung gegen eine weitere Verpflichtung schwache Leistungen Leistners zum Saisonende eine Rolle. Insbesondere fiel der schlechte Auftritt am letzten Spieltag in Bremen (1:6) negativ auf, wo Leistner in der 34. Minute beim Stand von 0:3 ausgewechselt wurde.