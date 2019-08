Brandts 28-Minuten-Gala war gleichzeitig ein Empfehlungsschreiben für einen Platz in der Startelf. Diesen brauche er aber nicht zwangsläufig in der Zentrale. " Ich spiele gerne im Zentrum ", sagte der 23-Jährige. " Aber am wichtigsten ist: Ich will überhaupt spielen. Und ich will gewinnen. "

Köln kaufte BVB eine Stund elang den Schneid ab

Der Sieg war für den BVB auch in Köln das Wichtigste. Er konnte aber nicht übertünchen, dass sich der Meisterschaftsanwärter eine Stunde lang von einem Aufsteiger den Schneid abkaufen ließ. " Wenn wir uns das am Dienstag nochmal ansehen, werden wir uns in den Arsch beißen" , sagte Reus mit bangem Blick auf das Videostudium der ersten Halbzeit: " Wir sind noch lange nicht da, wo wir uns sehen und wo wir hinwollen. "

Nachdem der BVB in der vergangenen Saison fünf Spiele nach Rückstand gewann - so viele wie kein anderes Team - klappte es in dieser Spielzeit nun schon zum zweiten Mal. " Es ist ein gutes Gefühl, in der zweiten Halbzeit immer noch eine Schippe drauflegen zu können ", sagte Reus. Und kannte auch den Hauptgrund dafür, nämlich den, " Potenzial auf der Bank in der Hinterhand zu wissen ".

Union Berlin nächster Gegner der Dormunder

Der breite Kader und somit die Stärke der Bank könnte im erwarteten Titel-Zweikampf mit dem FC Bayern in der Tat der große Trumpf des BVB werden. Auch wenn am nächsten Samstag im nächsten Auswärtsspiel beim nächsten Aufsteiger Union Berlin statt Brandt vielleicht der am Freitag kaum sichtbare Thorgan Hazard dort sitzen wird.

dpa | Stand: 24.08.2019, 12:01