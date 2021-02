1:1 in Augsburg

Last-Minute-Treffer rettet Leverkusen

Von Sebastian Hochrainer

Nach dem 3:4 in der Europa League in Bern hat Bayer Leverkusen in der Bundesliga in der letzten Sekunde die zweite Niederlage innerhalb von drei Tagen verhindert. Edmond Tapsoba erzielte mit der letzten Aktion des Tages den 1:1-Ausgleich beim FC Augsburg.