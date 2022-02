Fabian Klos und Arminia - eine große Liebe

In einem Interview mit dem Magazin "11 Freunde" wurde Fabian Klos vor längerer Zeit gefragt, wo denn sein Denkmal in Bielefeld einmal stehen solle. "Am besten irgendwo im Wald, damit ich es nicht sofort sehen muss" , hat Klos ganz bescheiden geantwortet und angefügt, dass ihm als Fußballer ein Denkmal doch eher unangenehm sei.

MIt 24 Jahren den ersten Profivertrag

Dass Arminen-Fans irgendwann einmal überhaupt Überlegungen für ein Klos-Denkmal anstellen sollten, war nicht abzusehen, als im Sommer 2011 ein großgewachsener, etwas ungelenk wirkender Stürmer aus der zweiten Mannschaft des VfL Wolfsburg bei der Arminia anheuerte und im vergleichsweise hohen Alter von 24 Jahren seinen ersten Profivertrag unterschrieb. Ein Nachwuchsleistungszentrum oder etwas in der Art hatte der gebürtige Gifhorner nie von innen gesehen.

Neu bei der Arminia: Fabian Klos im Sommer 2011

Er war bis dato ein ganz guter Amateurkicker gewesen, beim MTV Gifhorn in der Oberliga und bei VfL Wolfsburg II in der Regionalliga und hatte parallel eine Ausbildung zum Bankkaufmann absolviert. Profifußball? Ganz weit weg damals - bis das Angebot aus Bielefeld kam. Es sollte dann eine große Fußball-Liebe werden zwischen Fabian Klos und der Arminia.

Wunderschöne Fußball-Jahre in Bielefeld

Schon in seiner ersten Saison schoss sich der staksige, aber wuchtige Stürmer in der Torjägerliste ganz nach vorne. Es folgten wunderschöne Fußball-Jahre in Bielefeld für Fabian Klos. So wurde er Torschützenkönig der 3. Liga in den Jahren 2013 und 2015 und in der 2. Liga im Jahr 2020.

Einige Tiefschläge gab es zwischendrin natürlich auch. Zuvorderst das Relegations-Drama gegen Darmstadt 98 im Sommer 2014, als Arminia die 2. Liga wieder verlassen musste.