Fabian Klos: Klassenerhalt zum Abschied, aber kein Karriereende

Als der Schiedsrichter abpfiff, schloss Fabian Klos die Augen, riss die Arme nach oben und jubelte. Die Erleichterung war dem 34-Jährigen anzusehen. Wenige Tage nachdem er seinen Abschied bekannt gegeben hatte, holte er mit seiner Mannschaft einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Union Berlin.

Klos: Schwierige Entscheidung

" Mit ein bisschen Abstand merke ich, wie viel mir die Entscheidung in den letzten Monaten abgerungen hat ", so Klos in einer Medienrunde am Mittwoch (23.02.2022). Lange habe er über seine Zukunft nachgedacht und sich schließlich entschieden, den Verein zu verlassen. " Das Schwierigste war für mich, es der Mannschaft mitzuteilen. Da musste ich ein paar Mal stocken ", so Klos.