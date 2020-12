Auch Sportchef Horst Heldt äußerte sich ähnlich und sprach von einem "Achterbahn-Jahr mit permanenten Loopings" . Heldt sagte weiter: "Ich wünsche mir ausreichend Impfstoff für alle und endlich wieder Zuschauer in den Stadien."

Der Tabellen-15. hat seit fast einem Jahr kein Bundesliga-Heimspiel mehr gewonnen. Der bislang letzte Erfolg in der Liga im eigenen Stadion gelang Ende Februar noch vor 50.000 Zuschauern gegen den FC Schalke 04 (3:0).

Gisdol: "2021 werden wir wieder ein Heimspiel gewinnen"

Die nächste Möglichkeit haben die Kölner bereits im neuen Jahr am Samstag (15.30 Uhr) gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr). "Da mache ich mich überhaupt nicht verrückt" , sagte Gisdol und verwies auf die im Pokal gewonnenen Heimspiele - zuletzt beim 1:0 gegen den Zweitligisten VfL Osnabrück. "In 2021 werden wir wieder ein Heimspiel gewinnen. Da bin ich ganz sicher" , sagte Gisdol weiter.