Köln verlängert mit Trainer Gisdol bis 2023

Pünktlich zum Trainingsauftakt hat der 1. FC Köln den Vertrag mit Markus Gisdol verlängert. Gisdols Kontrakt hatte sich durch den Klassenerhalt automatisch um ein Jahr bis 2021 verlängert und wurde nun um zwei weitere Jahre ausgedehnt. Das gab der Verein am Mittwoch (05.08.2020) bekannt. Damit setzt der FC auch auf der Position des Cheftrainers auf Kontinuität.

Auch der im November gemeinsam mit Gisdol gekommene Sportchef Horst Heldt hatte seinen Vertrag kürzlich bis 2023 verlängert. "Er hat die Mannschaft im letzten Jahr in einer sehr schwierigen Situation übernommen. Bei allen Herausforderungen auf dem Weg zum Klassenerhalt hat er Mut und Führungsqualitäten bewiesen - und es darüber hinaus geschafft, unsere Mannschaft, Routiniers und Youngster, weiterzuentwickeln", kommentierte Heldt die Vertragsverlängerung von Gisdol.

Für Gisdol ist der FC ein "einzigartiger Klub" . " Wir haben gemeinsam einen Weg eingeschlagen, mit dem Ziel, weiter fester Bestandteil der Bundesliga zu sein" , sagte Markus Gisdol und ergänzte: "Dabei ist es wichtig, dass wir unsere erfahrenen Spieler und unsere Top-Talente mit leidenschaftlicher Arbeit und einem klaren Konzept weiterentwickeln. Damit kann ich mich zu 100 Prozent identifizieren."

Zusammen mit Gisdol kam im November 2019 sein langjähriger Co-Trainer Frank Kaspari mit nach Köln. Kaspari verlängerte ebenfalls seinen Vertrag bis 2023.

Am Mittwoch starteten die Kölner in die Vorbereitung auf die neue Saison, vom 20. bis 29. August ist ein Trainingslager in Donaueschingen geplant. Das erste Pflichtspiel bestreiten die Geißböcke in der 1. Runde des DFB-Pokals (11. bis 14. September) beim Landespokalsieger aus Berlin.