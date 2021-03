Gisdol: Spieler sind "vielleicht ein paar Prozent konzentrierter"

"Es ist tatsächlich mal zu hinterfragen" , sagte Gisdol hinterher, warum dieses Phänomen sich beim FC wiederhole. Es sei "menschlich" , dass die Spieler in solchen Momenten "vielleicht ein paar Prozent konzentrierter sind und eher die letzte Konsequenz" zeigen. Aber viel mehr fiel auch dem 51-Jährigen nicht ein, um die vergangenen Monate zu verstehen.

Ende November, der FC wartete seit 18 Spielen auf einen Sieg, gewann seine Mannschaft in Dortmund völlig unerwartet - und rettete ihm den Job. Im Januar stand Gisdol dann rund um das Kellerduell auf Schalke vor dem Aus, Köln gewann erneut, ähnlich war die Lage im Februar vor dem Derby-Sieg in Mönchengladbach. Dieser liegt nun sechs Wochen zurück, Köln hat seitdem nicht mehr gewonnen, und eine Niederlage gegen Dortmund hätte wohl zur Trennung geführt. Angesichts der starken Leistung ist diese vor der nun anstehenden Länderspielpause aber kaum noch denkbar.

Video starten, abbrechen mit Escape Gisdol erleichtert: "Arbeiten vertrauensvoll zusammen". Sportschau. . 01:05 Min. . Verfügbar bis 20.03.2022. Das Erste.

Jojo-Effekt oder Stabilisierung?

So verlässlich der Abstiegskandidat unter Gisdol den Kopf bislang immer wieder aus der Schlinge zog, so verlässlich rutschte er aber danach wie beim Jojo-Effekt wieder in die Gefahrenzone, und da steht er nun auch nach 26 Spieltagen noch.

"Wenn wir wüssten, woran das liegt, würden wir es umschalten", sagte auch FC-Profi Marius Wolf über die nur sehr sporadisch auftretenden Leistungsspitzen. So, wie man sich gegen Dortmund "reingeworfen" habe, müsse es immer gemacht werden.

Weil das bislang aber immer bloß ein Vorsatz blieb und weil der FC viel zu oft viel zu harmlos agiert, sehen viele in Köln die Ära Gisdol aber längst am Ende - spätestens nach Abschluss der Saison. "Diese Nebengeräusche" , sagte der Trainer, "muss man im Profifußball ausblenden." Und bleibt er sich treu, dann müsste er nun eigentlich auch den Sommer in Köln überstehen. Irgendwie.

Stand: 21.03.2021, 10:30