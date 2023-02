Sollte er fit bleiben, wird Ellyes Skhiri erst einmal noch mindestens 14 Spieler mit dem Geißbock auf der Brust bestreiten. Bevor es in der Liga am Samstag beim VfB Stuttgart weiter geht, stehen für Skhiri und Co. aber "Feiertage" an. Der FC feiert am Montag seinen 75. Geburtstag und nebenbei steht auch noch der Karneval vor der Tür.

Quelle: mit sid/dpa