Der 21-jährige Belgier werde "am Mittwoch an der Wirbelsäule operiert" , sagte Sport-Geschäftsführer Horst Heldt am Montag. Die konservative Behandlung mit Tabletten habe nicht zum Erfolg geführt. Bornauw leide an einer knöchernen Veränderung der Wirbelsäule. Die Stelle soll bei dem Eingriff verödet werden.

Bornauw-Trainingsrückkehr in absehbarer Zeit geplant

"Es ist möglich, dass er dann in sieben bis zehn Tagen wieder auf dem Trainingsplatz steht" , sagte Heldt. Der Eingriff sei klein, "trotzdem muss es gemacht werden, weil die Schmerzen nicht nachlassen."