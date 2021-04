1. FC Köln: Gisdol freigestellt, Funkel Nachfolge-Kandidat

Gisdol trainierte den FC seit November 2019. Er legte nach schwachem Start in der Saison 2019/20 eine starke Serie hin. Nach der Corona-Unterbrechung gelang dem FC trotz schlechterer Ergebnisse der Klassenverbleib. In der aktuellen Saison galten vier Partien als Endspiele für Gisdol: Doch in Dortmund (2:1), auf Schalke (2:1), gegen Hertha BSC (0:0) und gegen Dortmund (2:2) schaffte Gisdol zumindest eine kurzfristige Trendwende.