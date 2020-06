Schwache Schalker verlieren in Frankfurt

Bei den seit 13 Spielen sieglosen Schalkern gab es drei Tage nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen nur einen personellen Wechsel: Timo Becker ersetzte den wegen der fünften Gelben Karte gesperrten Kapitän Daniel Caligiuri.

Schalke harmlos, Frankfurt mit vielen Chancen

Nassim Boujellab hatte nach einer Schalker Ecke (10.) die erste Gelegenheit der Gäste, köpfte aber am Tor vorbei. Bei der Eintracht verpassten nach einer Viertelstunde Danny da Costa und zweimal Daichi Kamada die Führung für die Hessen in einer ausgeglichenen Anfangsphase. Die Hausherren wurden nun dominanter und spielten sich am Schalker Strafraum fest. Kamada (23.), André Silva (24.) und Filip Kostic (25.) hatten Chancen im Minutentakt. Die Führung brachte dann ein Frankfurter Konter über Kamada und Silva, der frei vor Schalke-Torhüter Alexander Nübel auftauchte und sicher verwandelte (29.). Bis zur Pause gab es weitere Eintracht-Chancen durch Dominik Kohr (37.), Kamada (41.) und Evan Ndicka (41.), es blieb aber beim knappen Rückstand für Schalke.

Zur zweiten Hälfte brachte Schalke-Trainer David Wagner Rabbi Matondo für Becker. Am Spielgeschehen änderte sich jedoch nichts. Die Eintracht erhöhte mit einer Standardsituation auf 2:0 durch einen Kopfball von David Abraham (50.). Schalke agierte weiterhin harmlos, bis Weston McKennie überraschend eine Freistoßflanke von Alessandro Schöpf per Kopf ins Frankfurter Tor zum 1:2-Anschlusstreffer beförderte (60.). Kamada hätte Frankfurt in der 68. Minute erneut mit zwei Toren in Führung bringen müssen, schoss aus kurzer Distanz aber über das Tor.

Frankfurt verpasst frühzeitige Entscheidung

Stattdessen hatte Schalke die große Chance zum Ausgleich, aber Abraham rettete beim Schuss von Michael Gregoritsch (76.) für seinen geschlagenen Torhüter Kevin Trapp auf der Linie. Kurz darauf musste Schalke mit einem Spieler weniger auskommen, weil Can Bozdogan die Gelb-Rote Karte sah (78.). Frankfurt ging dagegen weiter fahrlässig mit den eigenen Gelegenheiten um. André Silva schoss frei vor Nübel am Tor vorbei (80.). Auf der anderen Seite scheiterte Matondo bei einem Konter an Trapp (83.). Am Ende blieb es beim verdienten Fankfurter Heimsieg.

Für Schalke geht es am Samstag (20.06.2020/15.30 Uhr) mit einem Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg weiter.