Das Umfeld des 1. FC Köln ist nicht dafür bekannt, Ruhe zu bewahren. So hagelt es nach Rückschlägen öfter harsche Kritik, so wie nach dem schwachen Auftritt bei Union Berlin (0:2) und dem Absturz auf den letzten Tabellenplatz. Genauso kann es aber auch schnell in die andere Richtung gehen. Nicht einmal zwei Wochen nach dem Union-Spiel herrscht in Köln Euphorie.

Denn mit dem sensationellen 4:2-Sieg bei Eintracht Frankfurt am Mittwoch (18.12.2019) haben die Kölner erstmals seit dem achten Spieltag die Abstiegsränge verlassen. Dabei ließ sich der FC auch von einem zwischenzeitlichen 0:2-Rückstand nicht schocken. Jonas Hector (44.), Sebastiaan Bornauw (72.) Dominick Drexler (81.) und Ismail Jakobs (90.+4) konterten die Frankfurter Treffer durch Martin Hinteregger (6.) und Goncalo Paciencia (30.).

FC bewahrt die Ruhe

Ein Schlüssel zum Erfolg: Der FC hat Ruhe bewahrt - sowohl im Spiel, als auch zwischen den Spielen. "Ich habe schon nach Union Berlin gesagt, dass nicht alles schlecht war. Vor einer Woche waren wir der blutleere Haufen, jetzt sind wir auf Platz 15" , wehrte Drexler die Kritik nach dem Union-Spiel ab. Genauso drückt er nun aber auf die Euphoriebremse: "Es ist im Moment alles gut wie es ist. Aber wir sollten jetzt von Spiel zu Spiel schauen und nicht zu sehr durchdrehen" , sagte er gegenüber dem WDR .