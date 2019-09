Hoffmann und Ampomah krank

Neben den Mittelfeldspielern Kevin Stöger, Alfredo Morales und Aymen Barkok muss Funkel kurzfristig auch Innenverteidiger André Hoffmann und Offensivkraft Nana Ampomah ersetzen. Beide leiden an einem grippalen Infekt. Der in dieser Saison wegen eines Muskelfaserrisses noch nicht eingesetzte Rekord-Einkauf Ampomah sei "eigentlich schon ein Stück weiter als gedacht gewesen" , sagte Trainer Friedhelm Funkel: "Aber diese Grippe wirft ihn natürlich wieder zurück." Morales hatte im Spiel der USA gegen Mexiko (0:3) am vergangenen Samstag kurz vor Abpfiff einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich erlitten.

Die Hoffenheim-Leihgabe Kasim Adams sei derweil nach ausgestandenem Faserriss so weit, im Kader zu stehen, erklärte Funkel. Der nach Muskelverletzungen langsam herangeführte Stürmer Dawid Kownacki soll von Beginn an spielen.

Funkel warnt vor Weghorst

"Wir wollen es Wolfsburg so schwierig wie möglich machen, hier zu gewinnen" , kündigte Funkel an. Der Fortuna-Trainer sieht beim Gegner besonders Stürmer Wout Weghorst als Problem. "Er ist ein Schlüsselspieler" , so Funkel. "Ein sehr guter Spieler, der laufstark ist und viel für die Mannschaft arbeitet. Ihn müssen wir hart und fair bekämpfen. Das wird ein wichtiger Bestandteil, um gegen Wolfsburg erfolgreich zu sein."

Hennings macht Druck

Bei der Fortuna soll weiterhin Rouwen Hennings für die Tore sorgen, obwohl der 32-Jährige zuletzt Kritik am Verein wegen schwieriger Vertragsverhandlungen übte. "Dass der Spieler andere Vorstellungen hat, ist für mich völlig normal" , sagte Funkel. "Fakt ist: Der Verein möchte Rouwen Hennings behalten, die Gespräche laufen. Von daher hoffe ich, dass wir zu einem guten Abschluss kommen."

Hennings hatte in der Rheinischen Post zu den seiner Meinung nach schleppenden Verhandlungen gesagt: "Ich kann niemandem die Pistole auf die Brust setzen und sagen: 'Mach!'. Aber ich werde mir meinen Teil dazu denken." Gleichzeitig hatte er erklärt, dass er sich nach Alternativen umsehen werde. "Ich bin es meiner Familie gegenüber schuldig, nichts dem Zufall zu überlassen."

red/dpa/sid | Stand: 13.09.2019, 09:14