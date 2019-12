Düsseldorf mit Sieg zum Jahres-Abschluss

Hennings so gut wie Allofs

Die Gäste hielten aber gut dagegen und setzten gegen die nicht sattelfeste Hintermannschaft der Fortuna immer wieder Nadelstiche. Als sich beide Teams offenbar schon auf eine torlose erste Hälfte eingestellt hatten, fasste sich Rouwen Hennings ein Herz. Nach Zuspiel von Fink gelang dem Routinier aus 17 Metern ein Traumtor, bei dem der starke Union-Torwart Rafal Gikiewicz machtlos war. Damit stellte Hennings den Rekord von Klub-Legende Klaus Allofs ein, der in der Hinrunde 1978/79 ebenfalls elf Treffer für die Rot-Weißen erzielte.

Kurz nach der Pause wurde Fortuna dann aber kalt erwischt. Parensen war im Anschluss an einen Eckball nach einer Abwehr von Matthias Zimmermann zur Stelle und markierte seinen ersten Saisontreffer. Fortuna-Keeper Zack Steffen verhinderte gegen stärker werdende Berliner anschließend Schlimmeres - auf der Gegenseite scheiterte aber auch Hennings nur knapp an Gikiewicz (82.). Am Ende war es Joker Erik Thommy, der den Düsseldorfern in der 90. Minute mit einem Sonntagsschuss aus der Distanz doch noch den so wichtigen Dreier sicherte.