Düsseldorf vor Abstiegs-Showdown schwer angeschlagen

Das Szenario des sechsten Abstiegs aus der Fußball-Bundesliga wird für Fortuna Düsseldorf nach dem nächsten Rückschlag immer bedrohlicher. Ein einziges Tor trennt das Team von Trainer Uwe Rösler drei Spieltage vor dem Saisonende noch von einem direkten Abstiegsplatz. " Ich bin nicht oft sprachlos, aber heute bin ich es ", sagte Rösler nach dem äußerst unglücklichen 0:1 am Samstag (13.06.2020) gegen Borussia Dortmund fassungslos. Erling Haaland ließ die Gastgeber mit seinem Treffer in der Nachspielzeit schier verzweifeln.

Düsseldorf belohnt sich nicht

Röslers Problem: Die unglücklichen Punktverluste unter ihm häufen sich dramatisch. Von den zwölf Spielen seit seiner Amtsübernahme Ende Januar war die Fortuna nur in zwei Partien (0:5 in München und 1:4 gegen Gladbach) unterlegen. In allen anderen Spielen war der Tabellen-16. nicht nur konkurrenzfähig, sondern oft sogar überlegen.

Überhaupt spielt Düsseldorf unter Rösler deutlich besser Fußball als noch unter Vorgänger Friedhelm Funkel, belohnt sich aber nicht. Von den 30 möglichen Zählern - nimmt man die Spiele gegen Bayern und Gladbach mal raus - holte Fortuna nur 13.

Doch nicht nur die eigene Niederlage, auch das 5:1 des direkten Konkurrenten Werder Bremen in Paderborn setzte Rösler zu. Der Vorsprung auf die lange Zeit arg taumelnden Hanseaten ist dahin. Zudem hat Werder im Abstiegs-Showdown nun einen psychologischen Vorteil im Vergleich zu den emotional schwer angeschlagenen Düsseldorfern.

Aufgeben ist für Rösler aber erwartungsgemäß keine Option: " Unsere Spiele kommen auch noch, in denen wir gewinnen müssen. " Gemeint sind damit nach dem nächsten schwierigen Spiel am Mittwoch beim Dritten RB Leipzig die abschließenden Partien gegen Augsburg und bei Union.

Skrzybski im doppelten Pfostenpech