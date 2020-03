Mainz schaffte es in der ersten Halbzeit kein einziges Mal gefährlich vor das Tor der Düsseldorfer, blieb in Hälfte eins ohne Torschuss. Düsseldorf war in der ersten Hälfte klar die bessere Mannschaft, aber es ging mit einem 0:0 in die Kabine.

Mainz stellt Spiel auf den Kopf

Mainz startete mit zwei Veränderungen in die zweite Halbzeit. Für Robin Zentner kam Florian Müller ins Spiel, Levin Mete Öztunali ersetzte Ronael Pierre-Gabriel. Fortuna Düsseldorf ging unverändert in Halbzeit zwei und hatte kurz nach Wiederanpfiff die nächste große Chance.

Nach einem Fehlpass von Leandro Barreiro kam Thommy in der 49. Spielminute an den Ball. Aber sein Schuss aus gut 10 Metern wehrte der eingewechselte Florian Müller ab.

In der 62. Spielminute stellte Mainz dann den bisherigen Spielverlauf auf den Kopf und schockte die Düsseldorfer. Mit dem ersten Torschuss erzielten die Gastgeber das 1:0. Mateta lupfte den Ball über Torhüter Kastenmaier, kurz vor der Torlinie drückte ihn dann Öztunali über die Linie. Schiedrichter Harm Osmers hatte zunächst auf Abseits entschieden, wurde aber vom Video-Schiedsrichter korrigiert.

Rote Karte für Mainz

Die letzte Viertelstunde musste Mainz dann mit einem Spieler weniger auskommen. Mateta holte sich seine zweite gelbe Karte ab und musste den Platz vorzeitig verlassen. Die Düsseldorfer machten weiter Druck und belohnten sich in der 85. Minute.