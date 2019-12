Fortuna im freien Fall - Hennings alleine reicht nicht

Ein Punkt, 1:16 Tore - die Bilanz von Fortuna Düsseldorf in den letzten Wochen liest sich wie die eines Absteigers. Und tatsächlich hat sich die Lage bei den Rheinländern nach dem ernüchternden 0:3 beim FC Augsburg noch einmal verschärft. Gewinnen am Mittwoch Köln und Paderborn ihre Spiele, wäre Düsseldorf Tabellenletzter.

Für Trainer-Routinier Friedhelm Funkel jedoch kein Grund in Panik zu verfallen: " Wer uns abschreibt, macht einen ganz großen Fehler ", zeigte der Coach nach dem Augsburg-Debakel den Kampfgeist, den sein Team vorher komplett hatte vermissen lassen.

Doch in der aktuellen Verfassung muss sich die Fortuna ernsthaft Sorgen um den Klassenerhalt machen. Denn die Formkurve der Profis zeigt seit Wochen nach unten. In der Offensive entwickelten die Rheinländer einmal mehr kaum Gefahr, in der Defensive gerieten sie gegen die Augsburger Tempofußballer immer wieder unter Druck.

Schafft Funkel erneut die Wende?

Trotz des Abwärtstrends muss Funkel - zumindest vorerst - nicht um seinen Job bangen. Auch, weil der 66-Jährige mit Düsseldorf bereits gezeigt hat, wie man sich aus einer solchen Situation wieder befreit.

Im vergangenen Dezember lagen die Fortunen mit neun Punkten aus 14 Partien am Tabellenende. Auch damals geriet Funkel in die Kritik und viele setzten in den damaligen Aufsteiger keine Hoffnungen mehr. Doch dann gewannen die Düsseldorfer die letzten drei Hinrundenpartien und hievten sich damit aus den Abstiegsrängen. Plötzlich spielten die Fortunen selbstbewusster und galliger und waren am Ende einer souveränen Rückrunde mit 44 Punkten und Platz zehn weit weg von den Abstiegsrängen.

Auf genau so einen Befreiungsschlag hofft Funkel auch in dieser Saison. Dafür werde man " kämpfen und die Ärmel hochkrempeln ", versprach der Coach. Aktuell sieht man bei seiner Mannschaft jedoch eher hängende Köpfe statt Kampf und Wille.

Sportvorstand kündigt Verstärkungen an