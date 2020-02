Bislang stehen unter seiner Regie zwei Remis in der Meisterschaft gegen Frankfurt und in Wolfsburg (jeweils 1:1) sowie der 5:2-Pokalerfolg in Kaiserslautern zu Buche. Zwar weiß Rösler um die Qualität des kommenden Gegners, doch für ihn zählt viel mehr, wie sein Team selbst auftritt. "Ich kann versprechen, dass wir sehr aggressiv sein werden" , kündigte Rösler an, "die Mannschaft brennt auf dieses Spiel" .

Video starten, abbrechen mit Escape Rösler: "Im Derby kannst du 15 Prozent rauskitzeln". Sport im Westen. . 00:18 Min. . Verfügbar bis 14.02.2021. WDR.

Jetzt aber wirklich: Nächstes Derby für Gladbach

Das gilt allerdings auch für die Gladbacher, die nach dem ausgefallenen Derby gegen Köln schon mit den Hufen scharren. "Wir wollen oben dranbleiben. Das bedeutet, dass wir auch die drei Punkte wollen" , sagte Trainer Marco Rose. Verzichten muss der Coach auf den gesperrten Alassane Pléa und Abwehrspieler Ramy Bensebaini (Muskelfaserriss). "Er ist gestern wieder ins Training eingestiegen und nur im Notfall eine Option" , sagte der Coach am Donnerstag. Näher an einem Einsatz ist Innenverteidiger Tony Jantschke, der nach einem Muskelfaserriss seit Anfang der Woche trainiert. Linksaußen Fabian Johnson trainierte am Donnerstag (13.02.2020) als Vorsichtsmaßnahme nicht mit, sei aber laut Rose "grundsätzlich fit" .

Video starten, abbrechen mit Escape Max Eberl: "Wir wollen die Nummer Eins am Niederrhein bleiben". 01:08 Min. . Verfügbar bis 13.02.2021.

Gute Nachrichten gibt es auch aus dem Fortuna-Lazarett: Rösler kann wieder mit dem von einem Muskelfaserriss genesenen Abwehrspieler Kaan Ayhan planen. Zudem steht auch der zuletzt leicht angeschlagene Nana Ampomah zur Verfügung. "Nana und Kaan haben voll trainiert. Ich hoffe, dass es keine Reaktionen auf die Belastung gibt" , sagte der Coach. Im Tor setzt Rösler weiter auf Florian Kastenmeier: "Ich vertraue ihm voll und ganz."

Düsseldorf für die Borussia kein gutes Pflaster

Geht man rein nach der Tabelle, liegt die Favoritenrolle klar bei den Gästen. Zwölf Plätze und 22 Punkte liegen die Gladbacher vor dem rheinischen Rivalen. Allerdings tat sich die Borussia gegen Düsseldorf zuletzt oft schwer. Im Hinspiel gewannen die Borussen durch zwei Tore von Marcus Thuram erst in der Schlussphase mit 2:1. Im letzten Spiel in der vergangenen Saison in der Düsseldorfer Arena unterlagen die Borussen mit 1:3 und lagen bereits nach 16 Minuten mit 0:3 zurück.

Überhaupt gab es für die Gladbacher in Düsseldorf nicht viel zu holen. In den vergangenen 39 Jahren gelang den "Fohlen" nur ein Bundesliga Sieg in der Landeshauptstadt - und der liegt bereits fast 30 Jahre zurück.

Video starten, abbrechen mit Escape 1984 - Düsseldorf überrollt Mönchengladbach. Sport im Westen. . 03:04 Min. . Verfügbar bis 14.02.2021. WDR.

Stand: 13.02.2020, 17:19