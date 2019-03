Kownacki verletzt ausgewechselt

Bereits wenige Sekunden nach dem Anpfiff hatte Dawid Kownacki den Ball im Frankfurter Tor untergebracht, der Treffer wurde aber wegen eines Handspiels von Vorbereiter Dodi Lukebakio zurückgepfiffen. Der vermeintliche Torschütze musste nach 18 Minuten mit Verdacht auf Faserriss im linken Oberschenkel ausgewechselt und durch Rouwen Hennings ersetzt werden.

Beide Mannschaften waren um ein schnelles Offensivspiel bemüht, kamen aber nicht zu zwingenden Torchancen. Ein Schuss von Hennings (22.) ging ebenso deutlich am Frankfurter Tor vorbei wie der Versuch von Luka Jovic auf der anderen Seite (25.). Düsseldorfs Matthias Zimmermann traf mit einer verunglückten Flanke den Außenpfosten (33.). Bis zur Pause kam kein Schuss mehr auf eines der Tore.

Paciencia mit der schnellen Führung

Zur zweiten Halbzeit betraten auch die mitgereisten Eintracht-Fans, die aus Protest gegen Montagsspiele draußen geblieben waren, das Stadion. Keine drei Minuten später konnten die Hessen das 1:0 durch ein Kopfballtor von Goncalo Paciencia bejubeln (48.). Die Fortuna war umgehend um den Ausgleichstreffer bemüht. Hennings und Benito Raman scheiterten kurz nacheinander an Eintracht-Keeper Kevin Trapp.

In der 62. Minute zeigte Schiedsrichter Robert Hartmann auf den Elfmeterpunkt, nachdem Frankfurts Martin Hinteregger den Ball an den (angelegten) Arm bekommen hatte. Hartmann schaute sich die Situation noch einmal in der Review Area an und nahm seine Entscheidung zurück. Fortuna-Schlussmann Michael Rensing verhinderte in der 68. Minute mit einer Glanzparade das 0:2 durch Jovic.

Haller-Doppelpack in der Nachspielzeit

Eine Viertelstunde vor dem Ende hatte Hennings den Ausgleichstreffer auf dem Fuß, traf aus kurzer Distanz aber nur Trapp (76.). Bis zum Schlusspfiff ließ die starke Defensive der Gäste keine Düsseldorfer Chancen mehr zu. Stattdessen machte Frankfurts Sébastien Haller mit einem Doppelpack in der Nachspielzeit alles klar.

Für die Fortuna geht es am kommenden Samstag (16.03.2019/15.30 Uhr) mit einem Auswärtsspiel beim VfL Wolfsburg weiter.