Fortuna Düsseldorf hat am 12. Spieltag eine klare Niederlage gegen den FC Bayern München hinnehmen müssen. Gegen den wiedererstarkten Meister war die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel am Samstag (23.11.2019) chancenlos und verlor 0:4 (0:3). Mit elf Punkten rutschte die Fortuna zunächst auf Tabellenplatz 14 ab. Am nächsten Samstag gastiert Düsseldorf bei der TSG Hoffenheim.