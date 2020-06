Es lief die 90. Minute im Spiel zwischen Borussia Mönchengladbach und Union Berlin, als plötzlich lautstarker Jubel in dem fast menschenleeren Borussia-Park aufbrandete. Dieser galt aber nicht etwa den Akteuren, die das souveräne 4:1 herausgespielt hatten, sondern einem, der noch gar nicht auf dem Platz stand.

Es war die Freude über die bevorstehende Einwechslung von Mamadou Doucouré. Fast vier Jahre hatte der 22-Jährige auf diesen Moment warten müssen, am Sonntag (31.05.2020) war es dann soweit. Erstmals seit seinem Wechsel von Paris Saint-Germain an den Niederrhein durfte Doucouré in der Bundesliga ran. Für dieses besondere Debüt hatte Ibrahima Traoré sogar extra den Ball ins Aus gespielt.

Stadion erhebt sich

Als der Verteidiger dann den Rasen betrat, erhoben sich nicht nur die Gladbacher Ersatzspieler sondern auch Vize-Präsident Rainer Bonhof und Manager Max Eberl von ihren Plätzen. Von Landsmann Marcus Thuram gab es eine herzliche Umarmung. " Das war ein hochemotionales Erlebnis für uns alle und vor allem für Mamadou, der ganz lange dafür kämpfen musste ", sagte Eberl nach der Partie.

Doucouré agierte für die letzten Minuten auf der zentralen Mittelfeldposition für den ausgewechselten Florian Neuhaus. Er wurde von seinen Mitspielern auffallend oft gesucht und überzeugte. Am Ende standen sechs Ballkontakte, sechs Pässe, eine Passquote von 100 Prozent und 480 gelaufene Meter.