Herr Watzke, welchen Stellenwert hat der Supercup für Sie?

Hans-Joachim Watzke: Es ist der wichtigste Test der Vorbereitung, aber auch das erste Pflichtspiel. Durch den engen Zieleinlauf der beiden Teams in der vergangenen Saison hat das Spiel natürlich für viele deutsche Fußball-Fans wieder eine andere Wertigkeit. Die Leute fiebern darauf hin.

Sie haben erstmals seit Jahren die Meisterschaft als Saisonziel ausgegeben. Wie kommt es zu diesem neuen Mut?

Watzke: Wenn ich nicht mutig wäre, hätte ich die Aufgabe beim BVB in wirtschaftlich schwierigen Zeiten nie übernommen. Aber es ist ja kein Mut, wenn du im 20. Stock auf dem Dach eines Hochhauses stehst und ohne Sprungtuch runter springst. Du musst eine Plattform haben. Und diese Plattform hatten wir nun, weil wir von zuletzt 34 Spieltagen an 21 Tabellenführer waren und am Ende nur zwei Punkte hinter dem FC Bayern lagen. In Verbindung mit den sinnvollen Transfers, die wir gemacht haben, haben wir den Anspruch für uns abgeleitet, nun den nächsten Schritt gehen zu wollen.