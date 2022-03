BVB vor Mainz - zurückkehrende Titel-Chance im Konjunktiv

Hätte, würde, könnte: Was passiert, wenn Dortmund beim Nachholspiel in der Bundesliga Mainz schlägt, wollte BVB-Trainer Marco Rose nicht wirklich kommentieren. "Da ist so viel Konjunktiv bei", erklärte er vor dem Spiel in der Pressekonferenz. Fakt ist jedoch: Der BVB hat die Chance bei einem Sieg auf vier Punkte an Spitzenreiter Bayern München heranzurücken.

Haaland und Hummels wieder dabei

Hoffnung darauf macht so einiges. Mit Mats Hummels und Erling Haaland kommen zwei ganz wichtige Spieler in den Kader zurück. Kapitän Marco Reus steht allerdings definitiv nicht zur Verfügung. "Auch Rafa Guerreiro wird nicht dabei sein", erklärte der Trainer.

Hoffnung Nummer zwei machen die Auftritte in den letzten Wochen. Seit dem desaströsen 2:5 gegen Leverkusen Anfang Februar hat man in der Liga zehn von zwölf möglichen Punkten mit einem Torverhältnis von 11:1 geholt. "Wir sind Tabellen-Zweiter. Wir haben also auch einiges richtig gemacht", unterstreicht Rose.