" Dortmund ist eine Fußballstadt ", erklärt Detlef Beckmann, Geschäftsführer des Restaurants Maximilian in der Dortmunder Innenstadt. " Der Umsatzausfall am Pokaltag triftt uns deshalb besonders ". Normalerweise schauen hier rund 800 BVB-Fans das Pokalfinale. Dazu kommen hunderte weitere Gäste über den Tag verteilt: " Bis fünf Uhr morgens verkaufen wir bei einem BVB-Pokalsieg normalerweise Getränke. " Nun wird das Restaurant am Donnerstag zu sein, tausende Euro Einnahmen fallen weg.

"Entscheidend ist auffe Couch" lautet das Motto des diesjährigen Final-T-Shirts.

In diesem Jahr ist in Dortmund alles anders: Keine Kneipe, keine Public Viewing und auch keine Fan-Feier am Borsigplatz. Denn sollte der BVB am Donnerstagabend den Pokal in den Berliner Nachthimmel strecken, gilt in Dortmund bereits die Ausgangssperre. Auch ein Autokorso ist dann nicht erlaubt. " Falls der BVB siegt, darf am Ende nicht auch das Coronavirus ein Gewinner sein ", sagt Oberbürgermeister Thomas Westphal.

Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt